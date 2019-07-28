КНДР освободила российское рыболовецкое судно

Власти КНДР отпустили задержанное 10 дней назад российское рыболовецкое судно «Сянхайлинь-8». Об этом сообщило посольство России в Северной Корее в твиттере.

«27 июля в результате слаженной работы российского внешнеполитического ведомства траулер «Сянхайлинь-8» отпущен», – говорится в сообщении дипмиссии.

Освобожденное судно уже прибыло в южнокорейский порт Сокчхо, передает RT. На борту находятся 15 россиян и двое граждан Южной Кореи.

«Сянхайлинь-8» был задержан в ночь на 17 июля в 55 морских милях от берега КНДР. Северокорейская пограничная служба обвинила моряков в нарушении территориальных границ страны. Капитан признал нарушение границы.

Судно вышло из порта Сокчхо 16 июля для ловли краба. О задержании траулера стало известно на прошлой неделе.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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