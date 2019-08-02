В столице Таиланда прогремела серия взрывов

В центральных районах столицы Таиланда, где проходит форум по безопасности глав МИД стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), произошли несколько взрывов. На данный момент известно о двух пострадавших.

Три взрыва прогремели рано утром в районе Прату Нам, сообщает Nation TV. Взрывное устройство сработала на улице. При этом пострадали два работника муниципальных служб. Отмечается, что бомба была спрятана в куче сухих листьев.

Еще два взрыва прогремели на первом этаже здания гостиницы, расположенной неподалеку от места первого взрыва. О пострадавших не сообщается.

Кроме того, взрывное устройство сработало под станцией надземного метро «Чонгнонси». В этом районе расположены несколько центральных отделений банков и здания посольств, в том числе России, передает BangkokPost.

Взрывы произошли в районе улицы имени короля Рамы Девятого, у комплекса правительственных учреждений, а также у здания Главного штаба вооруженных сил Таиланда.

Тайская полиция обратилась к жителям города и туристам с просьбой сообщать о подозрительных предметах, обнаруженных на улице. Премьер-министр Таиланда решительно осудил атаку на столицу и пообещал быстро найти виновных.

В настоящее время в Бангкоке проходит региональный форум по безопасности министров иностранных дел стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, Восточно-Азиатский саммит и региональный саммит по безопасности (АРФ), в котором участвуют делегации России, США, Китая и других стран, а также ЕС.

Бангкок, Служба информации РИА «Новый День»

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