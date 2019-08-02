Женщинам Саудовской Аравии добавили прав

Власти Саудовской Аравии приняли поправки в закон, которые расширяют свободу женщин. В частности, им разрешили покидать страну без согласия мужчины-опекуна.

Изменения внесли в закон об опекунстве, пишет Saudi Gazette. Женщинам в возрасте от 21 года теперь можно подавать документы на получение загранпаспорта, а также выезжать из страны без согласия мужа, отца или брата.

Кроме того, теперь все граждане королевства имеют равное право на трудоустройство вне зависимости от пола.

Саудовские женщины также могут регистрировать новорожденных в государственных органах или оформлять опекунство над несовершеннолетними детьми.

В последнее время в Саудовской Аравии принимают все больше прогрессивных законов. Не так давно женщинам разрешили водить автомобиль и посещать спортивные мероприятия. Сейчас обсуждается возможность отказа от традиционной одежды – платья-абайи.

Эр-Рияд, Служба информации РИА «Новый День»

Эр-Рияд. Другие новости 02.08.19

Внучка Кеннеди умерла от передозировки. / Япония обиделась на Россию из-за визита Медведева на Курилы. «Это наша земля», – ответил глава кабмина. / Москва обратилась к НАТО с предложением по РСМД. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»