В Хорватии неизвестный застрелил шесть человек

В столице Хорватии городе Загребе неизвестный открыл огонь по людям. Жертвами стали шесть человек. Преступнику удалось скрыться.

Как сообщает Vecernji List, тела убитых были найдены в районе Кайзерица. Предположительно, мужчина открыл огонь по своей бывшей возлюбленной и ее новому спутнику.

По данным местных СМИ, жертвами убийцы стали двое взрослых и четверо детей. Выжил только семимесячный малыш, который госпитализирован с ранениями.

Стрелку удалось скрыться. В настоящее время его разыскивает полиция.

Загреб, Служба информации РИА «Новый День»

Загреб. Другие новости 02.08.19

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