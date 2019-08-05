В Лондоне подросток сбросил шестилетнего мальчика со смотровой площадки

В Лондоне 17-летнего тинейджера подозревают в покушении на убийство мальчика. Подросток скинул ребенка с 10-го этажа.

Инцидент произошел на смотровой площадке под крышей галереи «Тейт Модерн», сообщает пресс-служба лондонской полиции. Молодой парень перекинул ребенка через полутораметровое ограждение.

Посетители галереи удерживали подростка до приезда полиции. Пострадавший мальчик доставлен вертолетом в больницу, его состояние медики оценивают как критическое.

По предварительным данным, пока нет оснований полагать, что подросток был знаком с жертвой. Мотивы его поступка выясняются. Сотрудники Скотленд-Ярда опрашивают очевидцев произошедшего. Проводится расследование.

Лондон, Служба информации РИА «Новый День»

Лондон. Другие новости 04.08.19

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