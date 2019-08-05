Южная Корея потратит $6,5 млрд на независимость от Японии

Южная Корея планирует крупномасштабные инвестиции, чтобы к 2024 году отказаться от зависимости некоторых отраслей промышленности от поставок материалов и компонентов из Японии. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство «Рёнхап».

Всего на освоение производства сотни наименований стратегически важной продукции планируется выделить 7,8 трлн вон (6,47 млрд долларов). «Мы повысим конкурентоспособность отраслей по производству таких материалов, компонентов и оборудования», – заявил министр экономики и финансов Республики Корея Хон Нам Ги.

В июле Япония исключила Южную Корею из списка государств, которые пользуются наиболее благоприятными условиями для закупок японских наноматериалов двойного назначения. Это произошло на фоне попыток Сеула добиться от японских компаний компенсаций за использование принудительного труда корейцев во время колониального господства Японии в Корее в 1910-1945 годах.

По словам министра промышленности Южной Кореи Сон Юн Мо, правительство сфокусировано на поиске путей решения таких проблем, как зависимость от какой-то другой страны, передает РИА «Новости». Торговый дефицит Южной Кореи в торговле с Японией в 2018 году составил 24,1 млрд долларов, из которых 22,4 млрд потрачены на закупку промышленных материалов, запчастей и оборудования.

Япония считает претензии со стороны Южной Кореи по поводу ущерба за колониализм необоснованными, поскольку при установлении дипломатических отношений двух стран в 1965 году Токио выплатил Сеулу 500 млн долларов, чтобы окончательно закрыть вопрос о компенсациях.

Сеул, Иван Гридин

Сеул. Другие новости 05.08.19

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