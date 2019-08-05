Врачи не могут определить болезнь, которая привела подростка к инвалидности

В Великобритании врачи не могут поставить диагноз подростку на протяжении полутора лет. Юноша вынужден передвигаться в инвалидном кресле.

Впервые 16-летний Валентино Эродоту пожаловался на боль и жжение в груди в начале 2018 года. Через несколько дней он уже с трудом передвигался и был госпитализирован. Сначала врачи лечили его от гастрита, но облегчения это не принесло.

Через два месяца юноша перестал ходить. Однако никаких подвижек в определении его диагноза не намечалось, несмотря на то, что его родители потратили 35 тысяч фунтов стерлингов на различные обследования, пишет Daily Mail.

До сих пор врачи не могут определить, чем именно болен подросток. Его лечили от синдрома хронической усталости, глютеновой атаксии и болезни Лайма. При этом томография и анализ крови не выявили никаких отклонений.

В настоящее время родители Валентино объявили сбор денег на дальнейшее лечение сына. Они предполагают, что у юноши может быть генетическое заболевание.

Лондон, Служба информации РИА «Новый День»

Лондон. Другие новости 05.08.19

В Севастополе погибли чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу. / Тверской суд Москвы заочно арестовал самого богатого молдавского олигарха. / В российском МИДе назвали США «могильщиками» ДРСМД. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»