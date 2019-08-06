Исследователи океана из научно-изыскательского проекта Lost 52 Project, целью которого является поиск 52 пропавших подводных лодок времен Второй мировой войны, обнаружили у побережья Алеутских островов на Аляске пропавшую около 80 лет назад субмарину, пишет Live Science. Речь идет о подводной лодке военно-морских сил США USS Grunion. Она затонула около 80 лет назад во время своей первой миссии.

У берегов Аляски нашли пропавшую 80 лет назад субмарину

Известно, что в экипаж подлодки входило 70 человек. Никто из них не выжил. После многих лет поисков подводные исследователи обнаружили носовой фрагмент этой субмарины у побережья Алеутских островов на Аляске. Подлодка покоится на глубине 820 метров. Исследователи изучили обнаруженный фрагмент при помощи автономных подводных аппаратов AUV. Исследователям удалось получить отличные фотограмметрические снимки, которые были использованы для создания 3D-изображений подводного судна.

«Получение этих подробных трехмерных изображений очень полезно для науки, поскольку археологи и историки теперь могут прямо дома месяцами проводить детальные исследования», – говорит Тим Тэйлор из проекта Lost 52. Субмарина USS Grunion была введена в строй 11 апреля 1942 года. Командовал ею коммандер-лейтенант Маннерт Абеле. Эта подлодка была отправлена на дежурство в Перл-Харборе. По пути ее экипаж спас 16 человек из команды транспортного корабля США, торпедированного немецкой подлодкой.

Первое же боевое задание стало для USS Grunion последним. В июне 1942 года это судно было отправлено на Алеутские острова. У побережья Аляски субмарина потопила два японских патрульных катера. 30 июля ее отозвали обратно на военно-морскую базу, после чего она пропала. Как отмечает «РГ», в 2006 году трое сыновей Абеле – Брюс, Брэд и Джон – начали поиски.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 06.08.19

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