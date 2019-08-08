Житель Аляски обнаружил бутылку с посланием из СССР

Житель Аляски Тайлер Иванофф обнаружил на берегу залива Шишмарев бутылку с посланием, которое было написано на русском языке.

Фото находки американец опубликовал в Facebook и попросил помочь перевести текст записки, датированной 20 июня 1969 года.

Оказалось, что бутылку кинул в море моряк с плавбазы «Сулак» «Востокрыбхолодфлота». Автор попросил передать сердечный привет экипажу флота по адресу во Владивостоке. Кроме того, он пожелал долгих лет жизни и счастливого плавания нашедшему его послание.

Плавбаза «Сулак» была построена в японском городе Иокогама в 1966 году. Списали судно в 1992 году, к данному моменту плавбазу утилизировали.

Джуно, Служба информации РИА «Новый День»

Джуно. Другие новости 08.08.19

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