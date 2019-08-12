В США трехметровый аллигатор съел питбуля

В США аллигатор напал на собаку и съел питомца на глазах у хозяйки. Специалисты начали поиск рептилии, опасаясь, что она может напасть на человека.

Инцидент произошел в городе Оберндейл, штат Флорида, передает Bay News 9. По словам Синтии Робинсон, она гуляла со своим 45-килограммовым питбулем по кличке Танк. Внезапно из пруда-отстойника выпрыгнул аллигатор и утащил пса.

Женщина заявляет, что рептилия была не менее трех метров в длину. У собаки не было шансов отбиться от аллигатора. «Я могла только стоять и смотреть, как он ест моего пса», – рассказывает Робинсон. Женщина опасается, что в следующий раз зверь может утащить не только домашнего питомца, но и ребенка.

На место происшествия выехал специалист по отлову аллигаторов от комиссии по охране природных и рыбных ресурсов штата. Эксперт приступил к поискам опасной рептилии.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

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