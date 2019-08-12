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Понедельник, 12 августа 2019, 15:18 мск

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ВМФ США вернет механическое управление судами из-за низкой квалификации моряков

Фото: surfingbird.com

Руководство Военно-морского флота США приняло решение о возврате механического управления на корабли вместо ранее принятого на вооружение сенсорного. Причиной стали проблемы с обучением управлению новыми системами, которые уже привели к трагедии, пишет TechCrunch.

Национальный совет транспортной безопасности США провёл детальное расследование столкновения американского эсминца U.S.S. John S. McCain и нефтяного танкера. Ведомство установило, что ЧП случилось в результате отсутствия у моряков должных навыков использования сенсорной системы управления судами IBNS.

Один из членов экипажа U.S.S. John S. McCain предполагал, что контролирует все двигатели судна, в то время как он управлял только одной стороной эсминца. Моряк увеличил мощность своей силовой установки, что привело к резкому повороту судна и столкновению с другим кораблём, в результате чего погибли 10 человек и еще 58 получили ранения. Инцидент имел место в августе 2017 года.

Недопонимание членов экипажа свидетельствуют о более фундаментальной проблеме с обучением новой системе управления IBNS, передает Tjournal.ru. Системы IBNS были установлены годом ранее, и почти никто не знал детали их работы, что не позволило оперативно среагировать в кризисной ситуации.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 12.08.19

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Метки / США

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