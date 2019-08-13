В Австралии прохожие обезвредили убийцу с ножом

В Австралии мужчина напал с ножом на людей на улице. В результате одна женщина погибла, еще одна получила ранения. Злоумышленника обезвредили прохожие и передали его полиции.

Как сообщает австралийское агентство 7News, инцидент произошел в Сиднее. Мужчина бегал с ножом по улицам и запрыгивал на машины. Несколько очевидцев, вооружились стульями и сумели скрутить злоумышленника. До приезда полиции они удерживали преступника.

Отмечается, что от рук бандита пострадала женщина. Позднее было найдено тело еще одной горожанки, которая погибла от удара ножом в спину.

По словам полицейский, мужчина действовал один – это 21-летний Мерт Най. В настоящее время он задержан и находится под стражей. По данным агентства, Най сбежал из психиатрической лечебницы несколько дней назад.

Сидней, Служба информации РИА «Новый День»

Сидней. Другие новости 13.08.19

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