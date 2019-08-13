В Новой Зеландии разрешили выдавать зарплату в криптовалюте

Власти Новой Зеландии официально одобрили выплаты заработной платы в цифровых валютах. Об этом сообщает Financial Times.

Класс активов в криптовалютах приравняли к основным формам выплат. С 1 сентября компании смогут выдавать зарплату сотрудникам в цифровой валюте, если платежи осуществляются в виде регулярных фиксированных сумм.

При этом криптовалюта должна быть привязана как минимум к одной фиатной валюте, а также должна быть конвертируема в стандартную форму оплаты. Самозанятые граждане не могут получать зарплаты в цифровых деньгах.

Ранее официальное разрешение на оплату труда в криптовалюте утвердили власти Японии. В стране законодательно урегулирована криптосфера, а цифровые деньги имеют статус законного платежного средства.

Веллингтон, Служба информации РИА «Новый День»

Веллингтон. Другие новости 13.08.19

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