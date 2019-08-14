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Среда, 14 августа 2019, 13:23 мск

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Хроническая усталость матери четверых детей оказалась смертельной болезнью

Жительница Великобритании десять лет игнорировала признаки страшной болезни, списывая симптомы на хроническую усталость.

32-летняя Эмили Корриган часто испытывала головные боли и головокружения, но думала, что это симптомы хронической усталости, сообщает таблоид The Sun. Женщина воспитывает четверых детей, и частая слабость, по ее мнению, была признаком переутомления.

Когда Корриган стало совсем плохо, ее доставили в больницу, где диагностировали опухоль головного мозга. Женщина перенесла две операции, а также прошла курс лучевой и химиотерапии.

Свою историю многодетная мать решила рассказать, чтобы предупредить других родителей, который в заботах о детях часто забывают о собственном здоровье.

Лондон, Служба информации РИА «Новый День»

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