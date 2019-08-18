Жуткий пожар в трущобах столицы Бангладеш: без жилья остались 10 тысяч человек

В результате сильного пожара в трущобах столицы Бангладеш, как минимум, 10 тысяч человек остались без крова. Как пишет британская газета The Guardian, в общей сложно сгорело порядка двух тысяч хижин, однако жертв удалось избежать.

Сообщается, что многие жители района Мирпур – в основном работники швейной фабрики с низким доходом – в момент ЧП в минувшую пятницу находились на торжествах по поводу окончания хаджа. «В противном случае ущерб был бы больше», – цитирует газета начальника местной полиции Голама Раббани.

В настоящее время около 10 000 человек нашли убежище в близлежащих школах, закрытых на недельный праздник. «Мы обеспечиваем их едой, водой, мобильными туалетами и электроснабжением», – сказал муниципальный чиновник Шафиул Азам.

В публикации отмечается, что такие пожары в столице Бангладеш – не редкость из-за слабых мер безопасности.

Дакка, служба информации РИА «Новый День»

Дакка. Другие новости 18.08.19

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