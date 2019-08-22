Экспертов ужаснули повреждения «Титаника»

Ученые впервые за почти 15 лет опустились к остаткам печально известного «Титаника» и пришли в ужас от повреждений. Океан постепенно разрушает судно.

Ученые, историки и подводники пять раз погрузились на глубину, где залегают обломки лайнера. Они сделали снимки в высоком разрешении, а также создали детализированную 3D-модель парохода, сообщает Atlantic Productions.

«Самой ужасающей зоной разрушения была правая сторона офицерских кают, где находилась и каюта капитана. В этом месте корпус начал разрушаться вместе с каютами», – рассказал специалист по истории «Титаника» Парк Стивенсон.

По словам экспертов, основной причиной разрушений стали бактерии, обитающие на дне океана. Металлические конструкции лайнера становятся хрупкими и рассыпаются в прах. Кроме того, металл ржавеет под действием соленой воды, повреждают судно и стремительно меняющиеся океанические течения.

Британский пароход «Титаник» затонул 14 апреля 1912 года после столкновения с айсбергом. Авария унесла жизни 1,5 тысячи человек. В настоящее время обломки лайнера залегают на дне Атлантического океана на глубине около 4 тысяч метров.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

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