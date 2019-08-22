Папуасов лишили интернета из-за массовых протестов

Индонезийские власти отключили интернет в восточных провинциях страны, где в последние несколько дней идут масштабные протестные акции.

Массовые выступления начались в минувший понедельник в провинциях Папуа и Западное Папуа. Люди вышли на улицы в знак протеста против этнической дискриминации коренных жителей этих территорий. Поводом стали сообщения в соцсетях об оскорблениях и нападениях на студентов-папуасов, передает Euronews.

В среду, 21 августа, в провинции Западное Папуа манифестанты устроили беспорядки около местного рынка, поджигали палатки, пытались прорваться к зданию местной администрации, бросали в полицейских камни. На восток страны направлены более тысячи полицейских и военных.

В связи с этими событиями власти Индонезии заблокировали доступ в интернет в восточных провинциях. В Министерстве коммуникаций и информации заявили, что интернет будет отключен до тех пор, пока «ситуация полностью не стабилизируется». Власти пошли на такой шаг, чтобы в Сеть не попадали различная провокационная информация и слухи, способствующие разжиганию насилия.

Джакарта, служба информации РИА «Новый День»

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