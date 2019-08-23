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Пятница, 23 августа 2019, 13:19 мск

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В Калифорнии при сходе вагона легкого метро пострадали почти 30 человек

Фото: @SacFirePIO

В американском городе Сакраменто (штат Калифорния) поезд системы легкого метро сошел с рельсов. В результате ЧП травмы получили 27 человек, сообщает городская пожарная служба в Twitter. «Инцидент на легком метро… всего 27 пациентов, 13 транспортированы в местные травматологические пункты. Остальным медицинская помощь была оказана на месте», – говорится в заявлении пожарной службы.

По данным издания Sacramento Bee, ЧП случилось в четверг вечером по местному времени (утро пятницы мск). На место аварии незамедлительно прибыли 15 бригад скорой медицинской помощи и около 40 пожарных. Причина инцидента неизвестна, расследованием займутся сотрудники предприятия Sacramento Regional Transit District, которое отвечает за движение общественного транспорта в городе.

Лос-Анджелес, Иван Гридин

Лос-Анджелес. Другие новости 23.08.19

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