В Греции эвакуировали туристов из-за обширного лесного пожара

На греческом острове Самос тушат лесной пожар.

Огонь разбушевался накануне днем в районе Месокампос (недалеко от Пифагорио). Возгорание произошло в туристическом районе рядом с гостиницами и жилыми домами. Огонь быстро распространялся, поэтому было принято решение эвакуировать туристов из пяти отелей.

В общей сложности из опасной зоны в Пифагорио вывезли около тысячи человек, часть из них, находившихся в момент возгорания на пляже, эвакуировали на катерах.

Пожар до сих пор не потушен полностью – остались небольшие очаги, пишет Skai.gr. Большинство туристов вернулись в отели.

Между тем, ночь пожар вспыхнул в еще одном популярном у туристов районе Греции – на острове Китира. Возгорание произошло в труднодоступной лесной зоне.

Сейчас в Греции стоит 40-градусная жара и дует сильный ветер, что способствует быстрому распространению огня.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 24.08.19

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