Кот вернулся к хозяевам через 11 лет после исчезновения

В США хозяевам вернули кота, который сбежал 11 лет назад. Об этом сообщает телеканал ABC7.

У жительницы Нью-Йорка в 2008 году пропал кот. Кто-то оставил входную дверь открытой и питомец сбежал. Владелица животного была опечалена потерей любимца, но всегда верила, что он вернется.

Кота обнаружила сотрудница местного приюта для животных. Она рассказала, что бродячий кот приходил к ее дому в последние три года. Женщина взяла на работе сканнер и обнаружила, что у животного есть чип.

Полученные данные позволили отыскать хозяев, которые проживали неподалеку от приюта. Несмотря на годы, проведенные на улице, состояние здоровья кота, по словам ветеринаров, оценивается как удовлетворительное.

Нью-Йорк, Служба информации РИА «Новый День»

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