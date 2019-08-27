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Вторник, 27 августа 2019, 14:42 мск

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Британка едва не умерла и чуть не потеряла ногу из-за укуса комара

25-летняя жительница Дагенхэма в графстве Эссекс Ким Робинсон впала в кому после комариного укуса, пишет Daily Mirror. Насекомое укусило девушку в лодыжку, когда та была в Лондоне. На следующий день леди почувствовала острую боль в месте укуса, не придала тому особого значения.

Воспаление обострилось, Робинсон стало труднее ходить, девушка начала терять сознание. Британка обратилась к врачам, и они диагностировали у нее некротический фасциит – бактериальную инфекцию, поражающую фасции и подкожную клетчатку. Медики порекомендовали пациентке сделать срочную операцию, чтобы сохранить ногу.

У Робинсон быстро развился сепсис, а во время операции возникла проблема с легким, из-за чего произошла остановка сердца. Медики реанимировали пациентку, а затем ввели ее в состояние искусственной комы на пять дней. Когда Робинсон вернулась в сознание, медики сделали ей еще одну операцию, пересадив кожу на ноге. После инцидента пациентке пришлось заново учиться ходить и разговаривать. Сейчас девушка чувствует себя хорошо.

Лондон, Иван Гридин

Лондон. Другие новости 27.08.19

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