В Тихом океане образовался гигантский дрейфующий остров из пемзы

В Тихом океане был обнаружен гигантский плавучий остров из пемзы или пумицита – пористого вулканического стекла, образовавшегося в результате выделения газов при быстром застывании лавы. Остров столь велик, что поверхности воды практически не видно. По оценкам наблюдателей, его площадь превышает 150 квадратных километров.

Как передает ВВС, дрейфующее скопление пемзы обнаружили австралийские яхтсмены. С большой вероятностью пемза была образована в результате извержения подводного вулкана вблизи острова Тонга. Корабли и яхты получили предупреждение избегать захода в сектор океана, где дрейфует остров.

На первый взгляд пемза похожа на камень, но поскольку ее пористость достигает 80%, она не тонет в воде. По мнению экспертов, пока пемза находится во власти течений, на ее поверхности поселятся морские микроорганизмы, что будет способствовать их расселению на новых территориях. «Многие организмы могут прицепиться к пемзе, и их унесет на тысячи километров, что может помочь экосистемам, но также может и принести инвазивные, чужеродные организмы», – считает доктор Мартин Джатцелер из Университета Тасмании.

Канберра, Иван Гридин

Канберра. Другие новости 27.08.19

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