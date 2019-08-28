В Великобритании дочь убила отца пультом от телевизора

50-летняя британка убила собственного отца. Орудие преступления – пульт дистанционного управления телевизором.

Как сообщает The Mirror, женщина рассердилась на 78-летнего родителя и кинула в него пульт, попав мужчине в голову. После этого она толкнула старика с дивана. Как позже установили медики, пожилой человек при падении сломал себе несколько ребер.

Когда приехала скорая, виновница сбежала с места преступления. Пенсионер был дома один и пытался полотенцем остановить кровь, стекающую на лицо.

Несмотря на усилия врачей, через 12 дней мужчина скончался в больнице. Его дочери предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве.

Лондон, Служба информации РИА «Новый День»

Лондон. Другие новости 28.08.19

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