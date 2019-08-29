В Перу обнаружили крупнейшее место массового жертвоприношения детей

В Перу археологи обнаружили крупнейшее в мире место массового жертвоприношения детей. Предположительно, убивая малолетних, местные жители пытались повлиять на погоду.

Как сообщает AFP, место жертвоприношения было найдено вблизи города Трухильо в районе Пампа-ла-Крус. Ученые обнаружили останки 227 детей. Кости датируются 1200 – 1475 годами нашей эры.

По словам археологов, в этом регионе жили представители племен доколумбовой культуры. Жертвоприношения совершали около 600-800 лет тому назад. Это происходило еще до завоевания Испанской империей инков.

По версии ученых, жрецы убивали детей в возрасте от 4 до 14 лет. Это делалось для того, чтобы боги смилостивились и прекратили проливные дожди, грозящие наводнениями и потерей урожая.

Лима, Служба информации РИА «Новый День»

Лима. Другие новости 29.08.19

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