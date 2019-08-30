В США эпидемия паротита «косит» мигрантов в центрах задержания

Эпидемия паротита (свинки) охватила центры содержания мигрантов в США. За год в 57 учреждениях, расположенных на территории 19 штатов, зарегистрирован 931 случай заболевания. Заразу подхватили не только беженцы из других стран, но и персонал, работающий с ними. В миграционной службе заявили, что прививки от гриппа и других заболеваний предоставляются только по запросу и «обычно не требуются».

«Свинка», она же эпидемический паротит – острая вирусная инфекция, передающаяся воздушно-капельным путем. Заболевание проявляется повышением температуры, недомоганием, слабостью, воспалением лимфатической системы.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 30.08.19

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