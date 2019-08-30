В Китае появился на свет младенец с 31 пальцем

В китайском городе Нинбо родился малыш, у которого 15 пальцев на руках и 16 на ногах. При этом большие пальцы у ребенка отсутствуют.

Как сообщает издание Daily Mail, у младенца генетическое нарушение, которое передалось ему от матери. В настоящее время ребенок находится в хирургическом отделении местной больницы.

По словам медиков, малышу удалят лишние пальцы, а также сформируют большие пальцы. Ребенку предстоит перенести несколько операций и долгий период реабилитации. Однако врачи надеются, что в будущем мальчик будет развиваться наравне со сверстниками и сможет нормально ходить.

Пекин, Служба информации РИА «Новый День»

Пекин. Другие новости 30.08.19

В США эпидемия паротита «косит» мигрантов в центрах задержания. / Невиновная женщина провела в тюрьме 35 лет и получила миллионную компенсацию. / Вашингтон решил взыскать с Пекина 1 трлн долларов имперских долгов. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»