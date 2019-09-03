В Великобритании подросток лишился слуха и зрения из-за фастфуда

Британский подросток лишился зрения и почти полностью потерял слух из-за того, что в течение десяти лет не ел ничего кроме фастфуда. Об этом сообщает Independent.

Мальчик с 7 лет начал отказываться от овощей и фруктов. Врачи диагностировали у него расстройство избирательного питания. Нормальная еда вызывала у ребенка приступы тошноты из-за текстуры пищи.

В результате мальчик перешел на чипсы, картошку фри, бургеры и белый хлеб. Недостаток минералов и витаминов спровоцировали потерю зрения и проблемы со слухом. К 17 годам подросток полностью ослеп.

Проблемы со здоровьем не мотивировали британца перейти на правильное питание. В настоящее время он находится под наблюдением медиков и принимает пищевые добавки, которые должны восполнить микроэлементы, отсутствующие в фастфуде.

Лондон, Служба информации РИА «Новый День»

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