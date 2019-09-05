В Эстонии нашли секретную базу спецназа США: объект появился после воссоединения Крыма с РФ

В Эстонии с 2014 года функционирует секретная база для подготовки спецназа США. Военный объект обнаружили журналисты телепередачи «Очевидец», выходящей на эстонском телеканале ERR.

На наличие секретной американской тренировочной базы репортерам указала информация о выделении Эстонии в 2019 году 15,7 млн долларов на нужды специфического объекта. Эти сведения были обнаружены в одном из открытых документов Минобороны США. Средства были выделены на строительство казармы, тира, оружейного склада и сушки для парашютов на территории секретной военного объекта. Работы уже ведутся, объекты будут сданы в 2020 году.

Журналисты смогли попасть на базу и даже задать вопросы одному из американских офицеров. Но им запретили разглашать место ее расположения и снимать объекты на ее территории. Съемочной группе позволили запечатлеть на камеру лишь флаги и вывески.

Полковник армии США, старший офицер европейских спецподразделений Кевин Стрингер рассказал журналистам, что американский спецназ размещен в Эстонии на постоянной основе с 2014 года. Толчком для принятия такого решения послужило присоединение Крыма к России.

Офицер уточнил, что американские и эстонские военные, проходящие службу на секретной базе, подчиняются европейскому командованию спецопераций в Штутгарте.

Таллин, служба информации РИА «Новый День»

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