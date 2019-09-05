В Великобритании пассажир сел за штурвал самолета из-за опоздания пилота

Авиакомпания EasyJet пустила за штурвал пассажира из-за того, что пилот задерживался. Самолет благополучно приземлился.

Лайнер должен был лететь из Манчестера в испанский Аликанте, однако рейс задерживали, сообщает Manchester Evening News. Дело в том, что пилот не смог прибыть вовремя из-за проблем во французском воздушном пространстве. Из-за этого было задержано множество рейсов, летящих из Франции в Великобританию.

Среди пассажиров оказался квалифицированный пилот EasyJet, который собирался лететь в отпуск со своей семьей. Он вышел к пассажирам и заявил, что сядет за штурвал.

Летчик предложил авиакомпании заменить опаздывающего пилота. Перевозчик проверил документы мужчины – лицензию пилота и другие бумаги, которые у него были с собой, и согласился.

Лондон, Служба информации РИА «Новый День»

Лондон. Другие новости 05.09.19

В Эстонии нашли секретную базу спецназа США: объект появился после воссоединения Крыма с РФ. / В одном из штатов США запретили ароматизированные жидкости для вейпов. / Малайзия отказалась считать непредвзятым расследование по MH17: «Россию обвиняют на основе сомнительных улик». Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»