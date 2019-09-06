Пьяного француза могли сжечь вместе с мусором

Во Франции расследуют исчезновение 21-летнего студента. Парень напился и уснул в мусорном баке, а затем он пропал. Об этом сообщает La Depeche.

Инцидент произошел в Тулузе. Студент пропал около недели назад. На записи с камер наблюдения правоохранители видели, как мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения уснул на улице, а затем перебрался в контейнер для мусора.

Утром спецмашина забрала мусорный бак и отвезла на мусоросжигательный завод. Данных о том, выбрался ли студент из контейнера до приезда машины, нет.

Сотрудники правоохранительных органов проверяют на наличие ДНК пропавшего человека мусоровоз, а также проводят обыски на заводе.

Париж, Служба информации РИА «Новый День»

Париж. Другие новости 06.09.19

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