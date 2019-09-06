В Индии 74-летняя женщина впервые стала мамой

Жительница Индии впервые родила в 74 года. Женщина более 50 лет пыталась завести детей. Об этом пишет Hindustan Times.

Эрраматти Мангаямма вышла замуж в 1962 году. Супруги очень хотели иметь детей, однако им удалось стать родителями только благодаря искусственному оплодотворению. Женщина родила двойню в 74 года, ее мужу исполнилось 80 лет.

Новорожденные не имеют проблем со здоровьем и хорошо развиваются. Мать не может кормить их грудным молоком, поэтому они будут находиться на искусственном вскармливании.

По словам медиков, несмотря на преклонные годы, у женщины не было серьезных хронических заболеваний, это и позволило ей выносить и родить здоровых младенцев.

Ранее самой возрастной женщиной, которая стала мамой, считалась Омкари Панвар. Она родила двойню в 70 лет.

Нью-Дели, Служба информации РИА «Новый День»

Нью-Дели. Другие новости 06.09.19

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