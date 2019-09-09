У берегов США опрокинулось грузовое судно из Кореи. Пропали моряки

У берегов США перевернулось грузовое судно Golden Ray. Судьба четырех членов экипажа – гражданин Южной Кореи остается неизвестной, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейский МИД.

Предполагается, что моряки оказались заблокированными в машинном отделении. МИД Южной Кореи также уточнил, что Golden Ray принадлежит одной из крупнейших логистических компаний страны Hyundai Glovis Co. Ltd.

В ближайшие часы состоится экстренное совещание с участием глав министерства иностранных дел, оборонного и ряда других ведомств Кореи в ближайшее время проведут заседание, на котором будет решаться вопрос об отправке спасателей к терпящему бедствие судну. Сейчас на месте ЧП работают американские пограничники, уточняет ТАСС.

Golden Ray, перевозившее автомобили, следовало в Балтимор (штат Мэриленд) под флагом Маршалловых Островов. У берегов штата Джорджия оно перевернулось по неизвестной пока причине. На борту начался пожар, удалось эвакуировать 20 из 24 членов команды. Поиски остальных моряков продолжаются.

Лос-Анджелес, Иван Гридин

Лос-Анджелес. Другие новости 09.09.19

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