Тайфун оставил без света 900 тысяч домов в Японии

В ночь на 9 сентября на Японию обрушился мощный тайфун «Факсай». В результате ранения получили не менее 60 жителей центральных и восточных регионов страны, два человека погибли. Основной удар стихии пришелся на соседнюю с Токио префектуру Тиба, сообщает Kyodo.

Агентство сообщает, что тропический шторм оборвал линии электропередачи. В результате без света остались около 900 тыс. домов. Аварийные бригады ведут работы по восстановлению поврежденных сетей. Стихия повредила самую крупную в стране солнечную станцию, расположенную на территории водохранилища Ямакура в префектуре Тиба.

Телеканал NHK сообщает, что сильные порывы ветра привели к смещению солнечных панелей, размещенных на поверхности водоема. В результате некоторые из них были деформированы и загорелись. По предварительным данным, повреждены более 50 солнечных панелей.

Из-за тайфуна японским авиаперевозчикам пришлось отменить 124 внутренних рейса. Изменения в расписании коснулись токийских аэропортов Нарита и Ханэда. Также было нарушено движение железнодорожного транспорта. Токийское метро работает в штатном режиме.

Сейчас эпицентр «Факсая» находится над префектурой Ибараки. Тайфун движется в северо-восточном направлении в сторону Тихого океана. Скорость ветра в пределах тайфуна достигает 60 м/с.

Токио, Иван Гридин

Токио. Другие новости 09.09.19

Сербские СМИ назвали возможную дату визита Дмитрия Медведева в Белград. / Убедительная победа: албанцы потерпели крах на муниципальных выборах в Сербии. / British Airways отменила почти все рейсы из-за забастовки. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»