Дутерте предложил филиппинцам стрелять во взяточников и дал совет, как не попасть за это в тюрьму

Своеобразный способ борьбы с мздоимством предложил президент Филиппин Родриго Дутерте. Глава государства разрешил гражданам стрелять в чиновников-коррупционеров, но не убивать их. Чтобы не попасть в тюрьму, нужно стрелять по ногам, посоветовал Дукерте.

«Если вы платите налоги, пошлины, разрешения или что-то еще, а эти дураки просят взятку – шлепните их. Если у вас есть пистолет, вы можете стрелять в них, но не убивайте их, потому что в итоге вы не сможете получить помилование после разбирательства», – заявил президент Филиппин на открытии правительственного центра в городе Баланга, сообщает издание Manila Bulletin.

Дукерте указал, что гражданина, выстрелившего в чиновника-взяточника, ожидает телесное наказание, но не тюремное заключение. При этом он пообещал защищать тех людей, которые будут стрелять по коррупционерам. «Вы застрелили глупого вора, и я буду защищать вас», – сказал он.

Глава Филиппин также заявил, что коррупция широко распространилась в стране. «Это червь внутри почти всех представителей правительства», – подчеркнул он.

Кроме того, Дукерте призвал сограждан сообщать о любом случае коррупции или злоупотреблений, совершаемых чиновником. По его словам, если информация о соответствующем инциденте дойдет до него, он вызовет этого чиновника и разрешит жалобщику ударить нарушителя по лицу в присутствии президента.

Ранее, в августе Дутерте заявил о готовности отрубать головы наркобаронам в независимости от их гражданства. Политик добавил, что его совершенно не волнует перспектива оказаться в тюрьме.

Манила, служба информации РИА «Новый День»

Манила. Другие новости 13.09.19

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