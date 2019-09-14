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Суббота, 14 сентября 2019, 14:03 мск

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«Отчаянная домохозяйка» приговорена к 14 дням тюрьмы

Фото: bbc.com

Американская актриса Фелисити Хаффман, известная в России по сериалу «Отчаянные домохозяйки», приговорена к 14 дням тюрьмы, 250 часам общественных работ и $30 тысячам штрафа за финансовые махинации вокруг поступления своей дочери в колледж, передает «Би-би-си».

Хаффман призналась, что заплатила $15 тысяч за правильные ответы на вступительном экзамене для своей дочери в 2017 году. Актриса отметила, что ее дочь не знала о таком мошенничестве и была в шоке от этого. Это саморазоблачение произошло в рамках громкого скандала с массовыми взятками родителей сотрудникам ряда элитных американских вузов, чтобы обеспечить поступление своих детей, в том числе, Йельский университет, Джорджтаун и Стэнфорд.

Как сообщается, всего фигурантами этого скандального дела являются 50 человек, включая родителей и сотрудников университетов. В числе подозреваемых – еще одна актриса – Лори Локлин, известная по роли в ситкоме «Полный дом». По версси следствия, артистка и ее муж заплатили $500 тысяч, чтобы две их дочери под видом талантливых гребцов поступили в университет Южной Калифорнии по спортивной квоте. Свою вину Локлин не признала. Слушания в суде по ее делу назначены на 2 октября.

Вашингтон, служба информации РИА «Новый День»

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