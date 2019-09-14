В Британии похищен золотой унитаз из дворца Уинстона Черчилля

Из дворца Бленхей знаменитого британского премьер-министра Уинстона Черчилля похищен золотой унитаз, а сам замок затопило. По данным Sky News, речь идет не о рядовой сантехнике, а о предмете искусства под названием «Америка» работы итальянского концептуалиста Маурицио Каттелана стоимостью более 1 млн фунтов.

Как сообщается, унитаз из 18-каратного золота был подключен к системе канализации, в результате чего дворец Бленхей был затоплен. Предмет туалетного искусства был установлен в замке в рамках первой за 20 лет персональной выставки Каттелана и выполнял свою функцию – посетители могли использовать его по прямому назначению.

По подозрению в причастности к краже арестован 66-летний мужчина.

Лондон, служба информации РИА «Новый День»

Лондон. Другие новости 14.09.19

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