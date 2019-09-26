Ушел из жизни Жак Ширак, он руководил Францией 12 лет

Экс-президент Франции Жак Ширак скончался утром 26 сентября в своем доме в Париже в окружении родных. Об этом сообщают французские СМИ со ссылкой на его семью. Ему было 86 лет. Причины смерти не уточняются.

Известно, что Ширак в 2005 году перенес инсульт, в 2013-м ему сделали операцию на почке. Кроме того, много лет он страдал от подагры.

Ширак возглавлял Францию с 1995 по 2007 год. До президентства он занимал пост министра сельского хозяйства, был премьер-министром республики и мэром Парижа. На последнюю должность он избирался трижды.

В 2011 году Ширак получил два году условного заключения за хищение бюджетных средств и превышение должностных полномочий во время работы мэром. Ему вменяли в вину создание в мэрии французской столицы фиктивных рабочих мест для своих однопартийцев. При этом сторонники Ширака, по данным следствия, выполняли работу для партии Ширака «Объединение в поддержку республики».

Ширак известен тем, что отказался поддержать военную операцию США против Ирака. При нем срок президентских полномочий президента во Франции был сокращен с 7 до 5 лет.

Париж, служба информации РИА «Новый День»

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