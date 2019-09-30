Конфуз на чемпионате мира: спортсменкам не понравился новый метод съемки

Легкоатлетки на чемпионате мира в Катаре возмутились нововведением в части съемок на камеру подготовки к старту. Оператор снимал девушек сзади и снизу, чем смутил спортсменок.

Как сообщает издание Bild, новые ракурсы съемки не понравились немецкой бегунье Джине Люкенкемпер. Женщина заявила, что не согласна с нововведением и чувствует дискомфорт. Кроме того, свое недовольство выразила другая спортсменка Татьяна Пинто.

Бегуньи обратились в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF). После жалобы организаторы чемпионата решили отказаться от новых ракурсов и использовать прежний метод съемки турнира.

Доха, Служба информации РИА «Новый День»

Доха. Другие новости 30.09.19

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