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Среда, 2 октября 2019, 09:50 мск

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В США ввели огромные штрафы за использование термина «нелегальный мигрант»

Фото: nytimes.com

Власти Нью-Йорка запретили использовать словосочетание «нелегальный мигрант» в отношении тех, кто не имеет американского гражданства. Нарушителям запрета грозит штраф до 250 тысяч долларов.

Как сообщает CNN, запрет направлен на борьбу с дискриминацией, связанной с иммиграционным статусом человека или страной его происхождения. Мера распространяется на сотрудников общественных заведений, работодателей, а также тех, кто сдает в аренду недвижимость.

Кроме того, американцам запретили грозить жалобами в миграционную службу горожанам, у которых нет гражданства США.

Также согласно законодательству Нью-Йорка в области прав человека запрещаются проявления дискриминации из-за ограниченного владения мигрантами английским языком.

Нью-Йорк, Служба информации РИА «Новый День»

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