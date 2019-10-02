В США ввели огромные штрафы за использование термина «нелегальный мигрант»

Власти Нью-Йорка запретили использовать словосочетание «нелегальный мигрант» в отношении тех, кто не имеет американского гражданства. Нарушителям запрета грозит штраф до 250 тысяч долларов.

Как сообщает CNN, запрет направлен на борьбу с дискриминацией, связанной с иммиграционным статусом человека или страной его происхождения. Мера распространяется на сотрудников общественных заведений, работодателей, а также тех, кто сдает в аренду недвижимость.

Кроме того, американцам запретили грозить жалобами в миграционную службу горожанам, у которых нет гражданства США.

Также согласно законодательству Нью-Йорка в области прав человека запрещаются проявления дискриминации из-за ограниченного владения мигрантами английским языком.

Нью-Йорк, Служба информации РИА «Новый День»

Нью-Йорк. Другие новости 02.10.19

Россия испытала в Сирии комплекс ПВО С-400 «Прометей». / В Казахстане обнаружили мавзолей времен Золотой Орды. / Власти США одобрили поставку ракетных комплексов на Украину. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»