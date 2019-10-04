В Индии неизвестные выкрали прах Махатмы Ганди

В Индии из мемориала выкрали прах Махатмы Ганди. Пропажу останков обнаружили в день празднования 150-летия политика.

Неизвестные проникли в музей «Бапу Бхаван» и украли прах Махатмы Ганди. Кроме того, злоумышленники написали краской слово «предатель» на изображении Ганди, сообщает India Today.

По словам местного депутата Гурмита Сингхи, скорее всего в преступлении замешаны сторонники Натхурама Годзе, убийцы Ганди.

Полиция начала расследование произошедшего. Правоохранители изучают записи с камер наблюдения. «Подобную ненависть нужно немедленно прекратить, и полиция должна действовать быстро, чтобы выявить и схватить преступников», – подчеркнул Сингх.

В Индии Махатму Ганди считают «отцом нации». Политик отвергал насилие в любой форме, а также отстаивал права представителей самых низших слоев общества. Ганди был убит на пороге своего дома националистом Натхурамом Годзе 30 января 1948 года. Покойного кремировали, а его прах разделили на несколько частей.

Нью-Дели, Служба информации РИА «Новый День»

Нью-Дели. Другие новости 04.10.19

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