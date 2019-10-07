Американец застрелил собственного зятя из-за неудачного розыгрыша

Житель США застрелил своего зятя, когда тот решил сделать ему сюрприз. Полиция признала произошедшее несчастным случаем.

Инцидент произошел в штате Флорида, сообщает People. Кристофер Берган прилетел из Норвегии на день рождения своего тестя, при этом никто не знал о приезде мужчины.

Он дождался именинника возле его дома и неожиданно выскочил из кустов. Тесть выстрелил в Бергана из ружья и попал в сердце. Зять скончался, несмотря на усилия медиков.

Дело в том, что накануне у тестя произошел конфликт с неизвестным человеком. Стреляя в зятя, он думал, что незнакомец решил напасть на него. По словам полицейских, стрелку не предъявят обвинение, так как инцидент расценивается как несчастный случай.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

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