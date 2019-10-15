В Индии спасли похороненного заживо младенца

В Индии на кладбище нашли младенца, которого похоронили заживо. По словам врачей, ребенок провел под землей около трех дней.

Инцидент произошел в индийском штате Уттар-Прадеш, передает NDTV. Рабочие копали могилу для девочки, которая умерла сразу после рождения, и наткнулись на глиняный горшок. В сосуде находился ребенок, подававший признаки жизни.

Младенца отвезли в больницу. Медики установили, что маленькая девочка провела под землей около трех дней и чудом выжила. Она родилась недоношенной, видимо поэтому ей хватило кислорода, чтобы не задохнуться под землей. В настоящее время состояние малышки удовлетворительное.

Полиция штата начала расследование, чтобы установить личности родителей ребенка.

Нью-Дели, Служба информации РИА «Новый День»

Нью-Дели. Другие новости 15.10.19

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