В Нидерландах семья девять лет прожила в подвале, ожидая апокалипсиса

В Нидерландах мужчина и шестеро его детей девять лет жили в подвале на ферме. Они думали, что наступил конец света, и они единственные выжившие люди.
Все началось с того, что 25-летний парень пришел в бар в провинции Дренте. Он сообщил, что девять лет не выходил на улицу и жил в подвале дома со своей семьей – отцом и пятью братьями и сестрами.
Хозяин бара вызвал полицию, передает телерадиокомпании RTV Drenthe. Правоохранители приехали на ферму и нашли вход в подвал за шкафом. Спустившись, они обнаружили 58-летнего мужчину и пятерых его детей в возрасте от 16 лет.
Семья на протяжении нескольких лет не контактировала с внешним миром, и дети думали, что они единственные люди в мире.
Амстердам, Служба информации РИА «Новый День»
Амстердам. Другие новости 16.10.19
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