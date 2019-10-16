В Нидерландах семья девять лет прожила в подвале, ожидая апокалипсиса

В Нидерландах мужчина и шестеро его детей девять лет жили в подвале на ферме. Они думали, что наступил конец света, и они единственные выжившие люди.

Все началось с того, что 25-летний парень пришел в бар в провинции Дренте. Он сообщил, что девять лет не выходил на улицу и жил в подвале дома со своей семьей – отцом и пятью братьями и сестрами.

Хозяин бара вызвал полицию, передает телерадиокомпании RTV Drenthe. Правоохранители приехали на ферму и нашли вход в подвал за шкафом. Спустившись, они обнаружили 58-летнего мужчину и пятерых его детей в возрасте от 16 лет.

Семья на протяжении нескольких лет не контактировала с внешним миром, и дети думали, что они единственные люди в мире.

Амстердам, Служба информации РИА «Новый День»

Амстердам. Другие новости 16.10.19

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