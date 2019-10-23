86-летнего американца арестовали по подозрению в убийстве, совершенном 40 лет назад

В американском штате Техас задержали 86-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве человека, совершенном в 1980 году. Выйти на убийцу удалось по отпечаткам пальцев.

Как сообщает телеканал CNN, преступление было совершено в городе Клейтон в штате Айдахо. По данным следствия, в баре произошла перестрелка. Неизвестный убил одного мужчину и ранил в плечо другого. Также была избита женщина.

Полицейские считают, что в убийстве виновен Уолтер Джеймс Мейсон. Он избил в баре свою жену, а когда охранники вывели его из заведения, пошел в свой автомобиль, взял два пистолета, вернулся в бар и расстрелял посетителей.

После этого преступник скрылся, изменил имя и уехал в другой штат. К расследованию подключились сотрудники ФБР, однако напасть на след убийцы так и не удалось. Следствие не раскрывает, каким образом была установлена личность стрелка и как его разыскали, сообщается лишь, что убийцу нашли благодаря отпечаткам пальцев.

Мейсон был заключен под стражу и сейчас ожидает суда, своей вины он не признает.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

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