В Японии ушел в отставку министр экономики, подкупивший избирателей дынями

Министр экономики, торговли и промышленности Японии Иссю Сугавара подал в отставку после того, как стало известно о подкупе его штабом избирателей. Чиновник курировал развитие экономических отношений с Россией.

Сугавара пробыл на посту министра экономики страны чуть больше месяца, он занял должность в середине сентября. Позже стало известно, что во время избирательной кампании штаб Сугавары подкупал жителей столичного района. Избиратели получали мелкие подарки – дыни, курительные палочки и цветы для погребальных церемоний, передает Japan Times.

Сам чиновник пообещал разобраться с тем, действительно ли происходила раздача подношений, а также выяснить, существовал ли у его бывшего секретаря специальный список, в соответствии с которым отправлялись подарки.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил, что новым министром экономики станет Хироси Кадзияма – ветеран правящей Либерально-демократической партии (ЛДП). Синдзо Абэ также извинился перед японцами за разгоревшийся скандал. «Ответственность за назначение лежит на мне. Я приношу народу свои глубочайшие извинения»,– сказал он.

Токио, Служба информации РИА «Новый День»

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