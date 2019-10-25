В Японии украли бриллиант стоимостью почти 2 млн долларов

В Японии похитили бриллиант, который оценивается в 1,8 млн долларов. Полиция начала расследование, сообщает агентство Kyodo.

Бриллиант находился на выставке драгоценностей, проходившей в выставочном центре Pacifico в городе Иокогама. Перед закрытием один из сотрудников обнаружил, что камень исчез, а витрина, где он находился, была не заперта.

В полиции считают, что преступление было тщательно спланировано. Похитители действовали очень быстро. Вероятно, речь идет о группе похитителей, в которую входил кто-то из персонала выставки, имевший доступ к экспозиции.

Токио, Служба информации РИА «Новый День»

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