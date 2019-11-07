Ученые обнаружили новый штамм ВИЧ

Американские ученые впервые за 20 лет обнаружили новый штамм ВИЧ. По словам специалистов, эта аномалия может стать вызовом для диагностических тестов.

Исследование проводила компания Abbott Laboratories совместно с университетом Миссури, передает CNN. У ВИЧ существует множество подтипов и штаммов, как и другие вирусы, он со временем мутирует. Принципы классификации подтипов были установлены в 2000 году.

Чтобы заявить о существовании нового подтипа, ученым нужно найти три случая заболевания, не связанные друг с другом. Первый и второй случай были обнаружены в Демократической республике Конго в 1989 и 1990 годах. Третий – там же в 2001 году. Новый штамм относится к части группы М.

Исследователи утверждают, что немного людей поражены именно этим видом ВИЧ, это скорее аномалия. Однако она может стать проблемой для диагностических тестов.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

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