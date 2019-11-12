Парламент Молдавии распустил правительство

Парламент Молдавии выразил вотум недоверия правительству во главе с премьер-министром Майей Санду. Кабмин был сформирован из социалистов и представителей проевропейского блока Acum. В поддержку отставки кабинета министров проголосовали 63 депутата от Партии социалистов и Демократической партии. Коалиция социалистов и Acum и другие партии в голосовании не участвовали.

«63 голосами вотум недоверия правительству утвержден», – цитирует РИА «Новости» слова спикера парламента Зинаида Гречаного. В июне пророссийские социалисты и проевропейский Acum при поддержке России и ЕС создали в парламенте коалицию. Ей удалось добиться отстранения от власти Демпартии во главе с олигархом Владимиром Плахотнюком, который был вынужден покинуть страну.

В ноябре в коалиции произошел конфликт, поводом для которого стали выборы нового генпрокурора. Правительство внесло поправки в закон о прокуратуре, позволив премьер-министру выбирать кандидата на эту должность. Против этого высказалась Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ), назвав данное решение ультиматумом и противоречащим конституции, напоминает ТАСС.

Кишинев, Иван Гридин

Кишинев. Другие новости 12.11.19

Ученые установили настоящий возраст реки Нил. / Болгария рассчитывает на США: полететь на Луну и остановить Путина. / В России создали имплантаты, срастающиеся с костью. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»