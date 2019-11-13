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Среда, 13 ноября 2019, 14:19 мск

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Отказ американцев от коровьего молока привел к банкротству крупнейшего производителя

В США крупнейший производитель молока – Dean Foods – подал заявление о банкротстве. Проблемы у компании возникли из-за высокой конкуренции с производителями заменителей молока на растительной основе, сообщает CNN.

Компания, история которой насчитывает 94 года, производила молочные продукты под известными брендами Dairy Pure, Organic Valley и Land O'Lakes. В Dean Foods сослались на ускоренное снижение спроса на обычное белое молоко, которое наблюдалось на протяжении нескольких лет.

На начало ноября 2019 года компания больше не смогла покрывать расходы на производство и подала на банкротство для реорганизации бизнеса и возобновлении выплат сотрудникам, пока владельцы ищут покупателя.

В заявлении Dean Foods говорится, что компания ведёт переговоры с кооперативом Dairy Farmers of America, который может выкупить её целиком. В рамках банкротства Dean Foods получила 850 млн долларов от нынешних кредиторов на продолжение работы.

По данным CNN, американцы употребляют все меньше традиционного молока и всё больше альтернативных напитков на растительной основе. По данным аналитиков, в 2019 году рынок заменителей молока вырастет до 18 млрд долларов, что на 3,5% больше, чем в 2018 году.

Рынок традиционного молока достигнет 120 млрд долларов, но его доля в последние четыре года снижается. Как отмечает TJournal, спрос снижается на все типы коровьего молока, включая варианты с 1% и 2% жирности и обезжиренное молоко. В то же время продажи овсяного молока выросли в 2018 году на 636%

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 13.11.19

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© 2019, РИА «Новый День»

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