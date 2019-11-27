Трамп помиловал Хлеб с Маслом

Президент США Дональд Трамп помиловал двух индеек в канун Дня благодарения. Птиц зовут Хлеб и Масло.

Традиционная церемония помилования прошла в Розовом саду Белого дома. Глава государства пошутил, воспользовавшись, тем, что в английском языке слово «индейка» и Турция звучат одинаково – Turkey. «Демократы обвиняют меня в том, что я действую слишком мягко по отношению к Turkey», – отметил Трамп.

За день до церемонии индеек, которых доставили из Северной Каролины, показали в официальном аккаунте Instagram Белого дома. В частности, птиц представили на пресс-конференции, а также разместили в отеле Вашингтона в отдельном номере с двумя кроватями.

Традицию дарить индейку президенту основали В США в 1947 году. Раньше птиц подавали в качестве главного блюда в День благодарения на праздничный стол. Первым президентом, который официально помиловал индейку, стал Рональд Рейган. Обязательной эта процедура стала в 1989 году.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

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